Шольц выступил против требования Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран - членов НАТО до 5% от их ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания Focus-online, глава правительства указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере €200 млрд в год.

В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около €490 млрд, отметил Шольц. "Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это", - отметил он. "Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО", - добавил канцлер.

Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП.