https://news.day.az/world/1721979.html Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса? - ФОТО Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Горбунов передал на Землю фотографии пожаров в городе Лос-Анджелес в США, сообщает "Роскосмос" в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. На фотографиях показаны охваченные огнем территории на западном побережье США в ночное время.
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса? - ФОТО
Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Горбунов передал на Землю фотографии пожаров в городе Лос-Анджелес в США, сообщает "Роскосмос" в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
На фотографиях показаны охваченные огнем территории на западном побережье США в ночное время.
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