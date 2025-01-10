Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса?

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Горбунов передал на Землю фотографии пожаров в городе Лос-Анджелес в США, сообщает "Роскосмос" в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На фотографиях показаны охваченные огнем территории на западном побережье США в ночное время.