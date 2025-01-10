Скончалась народная артистка России

Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Московский Художественный театр (МХТ) им. А.П. Чехова.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять... Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. О времени и дате прощания театр сообщит дополнительно.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы - сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем ее родным и близким, всем, кто ее любил", - добавили в театре.