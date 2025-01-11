Лос-Анджелесу могут запретить принимать ОИ-2028

Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду. Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то действительно безопасно построить и запустить", - призвал консервативный политический активист.

Кирк является сторонником Республиканской партии США и основателем политической организации "Поворотный момент" (Turning point).