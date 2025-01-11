https://news.day.az/world/1722168.html Лос-Анджелесу могут запретить принимать ОИ-2028 Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду.
Лос-Анджелесу могут запретить принимать ОИ-2028
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду. Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то действительно безопасно построить и запустить", - призвал консервативный политический активист.
Кирк является сторонником Республиканской партии США и основателем политической организации "Поворотный момент" (Turning point).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре