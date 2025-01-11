Великобритания пережила самую холодную январскую ночь

В Великобритании зафиксирована самая холодная январская ночь за последние 15 лет, а синоптики прогнозируют, что в выходные будут ещё холоднее: в некоторых местах температура опустится до -20°C.



Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, в Сазерленде, самом северном регионе Хайлендса, температура достигла минимума - минус 17,3°C к 9 вечера в пятницу. Это самая холодная январская ночная температура с 2010 года, когда она несколько раз опускалась ниже -15°C в разных местах по всей Великобритании.



Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании продлило действие предупреждения, действовавшего до воскресенья, а это значит, что последствия холодной погоды, вероятно, будут ощущаться и в начале следующей недели.



"Эта погода может оказать серьезное влияние на здоровье некоторых людей, включая людей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем, и поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали проверять друзей, семью и соседей, которые наиболее уязвимы", - заявили в агентстве.



"Эти люди могут быть более подвержены риску сердечных приступов, инсультов и инфекций грудной клетки из-за низких температур".



В эти выходные в Великобритании температур повсеместно опустится ниже нуля, и появится лёд.