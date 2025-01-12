В ФРГ сформируют отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри страны

В сухопутных войсках Германии создадут отдельную дивизию, которая будет отвечать за защиту важных объектов на территории страны. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дивизия объединит действующих военных и резервистов под единым командованием. Соединение развернут поэтапно, в распоряжение войск оно должно поступить к 1 апреля.

Новое подразделение призвано охранять такие объекты инфраструктуры, как порты, вокзалы и логистические центры. Кроме того, под охраной будут трубопроводы, дороги для военных колонн, мосты и транспортные узлы, а также защита транспортной инфраструктуры. В мирное время подразделение будет помогать гражданским службам в устранении последствий катастроф и терактов.

Германское военное командование считает, что страна в будущем будет играть важную роль для НАТО в качестве оперативной площадки и послужит пунктом переброски войск на восток.