https://news.day.az/world/1722392.html Самолет, Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку - ВИДЕО Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление гражданской авиации Армении. Отмечается, что позже самолет вылетел в Ереван.
Самолет, Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку - ВИДЕО
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление гражданской авиации Армении.
Отмечается, что позже самолет вылетел в Ереван.
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