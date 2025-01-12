Самолет, Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление гражданской авиации Армении.

Отмечается, что позже самолет вылетел в Ереван.