https://news.day.az/world/1722509.html Названа возможная причина пожаров в США Лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могли быть вызваны запуском фейерверков в новогоднюю ночь. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post (WP). Местные жители рассказали журналистам, что в ночь на 1 января слышали звуки взрывов, характерные для фейерверков.
Названа возможная причина пожаров в США
Лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могли быть вызваны запуском фейерверков в новогоднюю ночь.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Местные жители рассказали журналистам, что в ночь на 1 января слышали звуки взрывов, характерные для фейерверков. Локализация пожара заняла около четырех часов, однако позже произошло повторное возгорание.
Расследование причин инцидента возглавило Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. По словам официальных лиц, процесс установления точной причины может занять недели или даже месяцы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре