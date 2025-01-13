Названа возможная причина пожаров в США

Лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могли быть вызваны запуском фейерверков в новогоднюю ночь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Местные жители рассказали журналистам, что в ночь на 1 января слышали звуки взрывов, характерные для фейерверков. Локализация пожара заняла около четырех часов, однако позже произошло повторное возгорание.

Расследование причин инцидента возглавило Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. По словам официальных лиц, процесс установления точной причины может занять недели или даже месяцы.