https://news.day.az/world/1722945.html В Грузии избили экс-премьера - ФОТО - ВИДЕО В Батуми в ночь на 15 января в отеле "Шератон" напали на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. Пострадавшего политика доставили в местную больницу.
В Грузии избили экс-премьера - ФОТО - ВИДЕО
В Батуми в ночь на 15 января в отеле "Шератон" напали на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Пострадавшего политика доставили в местную больницу. Врач Тако Шантадзе рассказал журналистам, что Гахарию привезли без сознания и у него был сломан нос. Однако в целом состояние пациента было стабильным, и после оказания помощи он пришел в себя и по собственному желанию ушел.
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