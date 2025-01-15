В Грузии избили экс-премьера

В Батуми в ночь на 15 января в отеле "Шератон" напали на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Пострадавшего политика доставили в местную больницу. Врач Тако Шантадзе рассказал журналистам, что Гахарию привезли без сознания и у него был сломан нос. Однако в целом состояние пациента было стабильным, и после оказания помощи он пришел в себя и по собственному желанию ушел.