Турция возобновит авиасообщение с Сирией

- впервые за 13 лет

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Дамаском спустя 13 лет после его прекращения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Биляль Экши на своей странице в соцсети X.

Согласно его заявлению, с 23 января Turkish Airlines начнет выполнять три рейса в столицу Сирии еженедельно. Это станет первым шагом к восстановлению воздушного сообщения, прерванного в 2012 году.

Возобновление полетов стало возможным после того, как аэропорт Дамаска, закрытый почти на месяц из-за изменений в политической обстановке, возобновил свою работу 7 января.