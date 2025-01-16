https://news.day.az/world/1723153.html Турция возобновит авиасообщение с Сирией - впервые за 13 лет Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Дамаском спустя 13 лет после его прекращения. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Биляль Экши на своей странице в соцсети X. Согласно его заявлению, с 23 января Turkish Airlines начнет выполнять три рейса в столицу Сирии еженедельно.
Турция возобновит авиасообщение с Сирией - впервые за 13 лет
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Дамаском спустя 13 лет после его прекращения.
Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Биляль Экши на своей странице в соцсети X.
Согласно его заявлению, с 23 января Turkish Airlines начнет выполнять три рейса в столицу Сирии еженедельно. Это станет первым шагом к восстановлению воздушного сообщения, прерванного в 2012 году.
Возобновление полетов стало возможным после того, как аэропорт Дамаска, закрытый почти на месяц из-за изменений в политической обстановке, возобновил свою работу 7 января.
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