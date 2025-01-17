Блинкен поручил вышвырнуть из зала несогласных с ним журналистов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Госдепартаменте, посвященного завершению срока полномочий, распорядился вывести из зала двух журналистов, выразивших несогласие с его заявлениями о ситуации в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, местный журналист Макс Блюменталь прервал речь Блинкена, заявив, что в результате бомбардировок в Газе "300 журналистов погибли из-за ваших ударов. В мае было заключено соглашение, и мы все это знали. Тони, ты не остановил бомбардировки. Почему ты позволил убить моих друзей?". Блюменталя вывели из зала силой сотрудники полиции.

В ходе дальнейшего выступления Блинкен снова столкнулся с протестом еще одного журналиста. На этот раз был выдворен репортер Сэм Хусейни, который также задал вопросы по поводу ситуации в Газе. Хусейни, которого выводили полицейские, заявил: "Я спокойно сидел здесь, а теперь меня держат два-три человека, а ты говоришь о свободе прессы".