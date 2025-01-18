Пожар на крупной электростанции в Калифорнии

На крупной аккумуляторной электростанции в городе Мосс-Лендинг на севере округа Монтерей произошел пожар в результате неисправности установки, сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

Персонал и около 1500 местных жителей были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Причины пожара неизвестны, расследование начнется, как только огонь будет ликвидирован. Шериф округа сообщил, что пожар произошел на территории, где хранятся аккумуляторные батареи. Он также отметил, что происшествие не связано с лесными пожарами, охватившими Калифорнию.

После начала возгорания была перекрыта часть шоссе 1 Северной Калифорнии. Всем проживающим в округе советуют оставаться внутри помещений, держать окна закрытыми и отключить системы вентиляции.

Округ, где возник пожар, соседствует с заповедником дикой природы Мосс-Лендинг и национальным исследовательским эстуарным заповедником Элкхорн-Слау.