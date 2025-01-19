Французы "грызут" друг друга ради дешевых гамбургеров

Французы чуь не загрызли друг друга ради дешевых гамбургеров.

Как передает Day.Az, кадры были распространены в соцсетях.

В благополучной Франции в торговом центре открылся ресторан. По этому случаю владельцы ресторана установили цену на гамбургеры в 2 евро.

На видео видно, как вежливые французы стоят в дисциплинированной очереди и извиняются друг перед другом, если что-то пойдет не так.