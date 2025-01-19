https://news.day.az/world/1723988.html Французы "грызут" друг друга ради дешевых гамбургеров Французы чуь не загрызли друг друга ради дешевых гамбургеров. Как передает Day.Az, кадры были распространены в соцсетях. В благополучной Франции в торговом центре открылся ресторан. По этому случаю владельцы ресторана установили цену на гамбургеры в 2 евро.
Французы "грызут" друг друга ради дешевых гамбургеров
Французы чуь не загрызли друг друга ради дешевых гамбургеров.
Как передает Day.Az, кадры были распространены в соцсетях.
В благополучной Франции в торговом центре открылся ресторан. По этому случаю владельцы ресторана установили цену на гамбургеры в 2 евро.
На видео видно, как вежливые французы стоят в дисциплинированной очереди и извиняются друг перед другом, если что-то пойдет не так.
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