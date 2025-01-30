В Турции кризис отельного бизнеса?

Десятки отелей опечатали на турецком курорте Анталья после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Как передает Day.Az, об этом пишет местное издание NTV Haber.

Уточняется, что сотрудники турецкого министерства культуры и туризма направили срочное зашифрованное письмо губернаторам 81 провинции. В нем говорится о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии на открытие и ведение бизнеса, а также сертификата на осуществление туристической деятельности. По данным источника, власти Антальи составил список не менее чем из 50 гостиниц, которые попадают под указанные критерии, и уведомили их владельцев о закрытии.

Ранее турецкие СМИ назвали причину мощного пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу. Журналисты выяснили, что повара в гостинице включили гриль, чтобы приготовить еду для гостей. В это время на оборудование попало раскаленное масло, из-за чего произошло ЧП.