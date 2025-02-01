Крупное ДТП в Турции

10 человек погибли, 59 пострадали в результате крупной аварии на северо-западе Турции.

Как сообщает телеканал TRT, на междугородной трассе в провинции Сакарья столкнулись семь транспортных средств.

Как уточнил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, в результате аварии пострадали 59 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в 04:36 по бакинскому времени на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер, на месте погибли 10 человек, 59 человек получили ранения, 8 из них - в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи", - написал министр в соцсети X.

​​​​По словам губернатора, все погибшие и пострадавшие являются гражданами республики. "Всего задействовано 10 больниц в Сакарье и соседних регионах", - сказал он. Как добавил Карадениз, предварительно считается, что причиной ДТП стал плотный туман. "На месте сейчас продолжают работу все наши службы, полиция, Управление по чрезвычайным ситуациям, медики, следователи. Предварительно считается, что часть погибших и пострадавших - это люди, которые после первого столкновения вышли на дорогу, и их сбили другие машины", - сказал он.

Глава МВД Турции Али Ерликая также сообщил, что "по предварительным данным, 10 граждан республики погибли, 59 пострадали".