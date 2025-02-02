В Сербии продолжаются протесты

В Сербии продолжаются массовые протесты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в акции, которая проходит спустя три месяца после трагедии в городе, участвуют в том числе белградские студенты. Они возложили цветы у здания железнодорожного вокзала и собираются блокировать движение по Мосту Свободы сутки.

Днем 1 ноября прошлого года козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли. После этого в городе начались протесты, их участники требовали отставки экс-мэра Нови-Сада и бывшего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации уже выливали фекалии, а его само разрисовывали краской.