Столкнувшийся с самолетом вертолет в США работал как "такси для генералов"

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции "такси для генералов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Вертолет армии США Black Hawk <...> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу", - говорится в публикации.

Газета утверждает, что произошедшая катастрофа подчеркнула риски выполнения сложных учебных миссий в "перегруженном воздушном пространстве Вашингтона".

Помимо этого, произошедшее привело к спорам о том, как следует выполнять роль такси в небе вокруг столицы. Особенно в публикации было выделено воздушное пространство около национального аэропорта Рейгана. WSJ утверждает, что оно "пользуется дурной славой" среди пилотов из-за коротких взлетно-посадочных полос, а также сильной загруженности и ограничений воздушного пространства неподалеку от Белого дома и Пентагона.