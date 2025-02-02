Серия наводнений на севере Туниса

В сети распространились кадры наводнений, охвативших северные регионы Туниса.

Как передает Day.Az, на видео из Туниса видно, как автомобили смывает потоками воды в городе Корбус после сильного дождя, который нанес ущерб инфраструктуре.