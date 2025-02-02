https://news.day.az/world/1727192.html Серия наводнений на севере Туниса - ВИДЕО В сети распространились кадры наводнений, охвативших северные регионы Туниса. Как передает Day.Az, на видео из Туниса видно, как автомобили смывает потоками воды в городе Корбус после сильного дождя, который нанес ущерб инфраструктуре.
Серия наводнений на севере Туниса - ВИДЕО
В сети распространились кадры наводнений, охвативших северные регионы Туниса.
Как передает Day.Az, на видео из Туниса видно, как автомобили смывает потоками воды в городе Корбус после сильного дождя, который нанес ущерб инфраструктуре.
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