В Турции продолжаются проверки в отелях

В турецкой провинции Мугла на юге Турции приостановили работу 95 отелей из-за нарушения техники безопасности. Проверки начались после масштабного пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, из 503 осмотренных отелей 95 были опечатаны. 392 отеля продолжают работу. Помимо отелей были также осмотрены еще около 100 объектов, включая общежития, молодежные центры и спортивные сооружения, сообщил канал cо ссылкой на местные власти.

Пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Болу произошел 21 января 2025 года. На момент пожара в здании находилось 237 человек. По последним данным, погибли 78 человек. В рамках расследования задержаны 11 человек, включая мэра Болу.