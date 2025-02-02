Тысячи людей эвакуированы в Австралии

Один человек погиб, тысячи жителей были эвакуированы из-за наводнения на северо-западе Австралии. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN.

"Наводнение затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл", - говорится в материале.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что правительство предоставит все необходимые ресурсы для преодоления последствий наводнений.

"Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно", - предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.

Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.

По данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков.