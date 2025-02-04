Мексика отправляет военных на границу с США

Мексика приступит к незамедлительному развертыванию подразделений Нацгвардии на границе с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Он [министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо] уже готовит план [развертывания подразделений нацгвардии на границе с США], чтобы мы могли незамедлительно приступить к его реализации", - сообщила президент. Она добавила, что направление военных в приграничные районы также отвечает интересам Мексики и позволит, помимо прочего, противостоять контрабанде оружия из США.

Ранее Шейнбаум после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила, что действие введенных Вашингтоном 1 февраля пошлин в размере 25% на импорт мексиканских товаров приостанавливается на месяц. Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей Мексика направит 10 тыс. сотрудников нацгвардии для предотвращения незаконного трафика наркотиков в США.