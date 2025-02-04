https://news.day.az/world/1727584.html Все страны ЕС согласились, что необходимо увеличить расходы на оборону Лидеры всех 27 стран Евросоюза согласились с тем, что необходимо увеличить расходы на оборону. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Все страны ЕС согласились, что необходимо увеличить расходы на оборону
Лидеры всех 27 стран Евросоюза согласились с тем, что необходимо увеличить расходы на оборону. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все страны согласились, что нужно тратить больше [на оборону], а также эффективнее [расходовать оборонные средства]", - сказал он.
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