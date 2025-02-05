ЦРУ предложило сотрудникам уволиться

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило среди сотрудников предложение об увольнении с условием получения зарплаты за восемь месяцев и льгот. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщают CNN и The Wall Street Journal (WSJ).

Помощник назначенного новым президентом Дональдом Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших оферы.

Представитель ведомства заявил, что этот шаг является частью усилий по "обеспечению того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в области национальной безопасности", и назвал это элементом "комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии".

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США и после вступления в должность приступил к реализации плана. Телеканал и газета отмечают, что ЦРУ стало первым органом в сфере национальной безопасности, которого коснулись эти меры.