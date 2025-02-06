В аэропорту США столкнулись два самолета

Два пассажирских лайнера столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за инцидента были приостановлены некоторые вылеты, хотя столкновение произошло вне зоны воздушного контроля.

В Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркнули, что занимаются расследованием случившегося.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.