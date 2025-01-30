В США столкнулись в воздухе пассажирский самолет и военный вертолет

09:12

По меньшей мере 19 тел погибших извлечены из реки Потомак после столкновения в воздухе самолета и вертолета близ Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал BNO News.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не видит каких-либо указаний на то, что причиной авиакатастрофы в Вашингтоне мог быть криминал или терроризм. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Также сообщается, что военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США в момент столкновения с пассажирским самолетом в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана совершал тренировочный полет. Пока неясно, откуда именно вертолет поднялся в воздух перед происшествием.

08:10

В реке Потомак, где упал самолет American Airlines после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk, обнаружены тела нескольких погибших и четверо выживших.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ходом поисково-спасательной операции.

По предварительным данным, на борту пассажирского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа. В военном вертолете, участвовавшем в столкновении, находились три человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются, власти уточняют количество жертв и выживших.

07:17

В Вашингтоне, округ Колумбия, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk вблизи Национального аэропорта имени Рейгана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, инцидент произошел около 21:00 по восточному времени (07:00 по бакинскому). Самолет выполнял рейс 5342 из Уичито, штат Канзас.

После катастрофы в аэропорту был введен запрет на взлеты и посадки, а экстренные службы начали поисково-спасательную операцию на месте падения самолета.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся. Подробности инцидента уточняются.