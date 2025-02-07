USAID угрожает Трампу

Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что для главы Белого дома решение по USAID станет "провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистане".

"Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) - "Газета.Ru) Илон Маск пишет, что USAID - это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", - заявили сотрудники агентства.

В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID "ошеломляющими и безответственными".

7 февраля стало известно, что Белый дом уволит 97% из более чем 10 тысяч сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. При этом Илон Маск заявил, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.