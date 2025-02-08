В Турции приняли меры из-за риска цунами в Эгейском море

Турецкое правительственное управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) провело внеочередные межведомственные консультации и приняло ряд мер предосторожности в связи с риском цунами в Эгейском море из-за наблюдаемой там в последнее время сейсмической активности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате активности в регионе, которая приняла форму сейсмического шторма, по состоянию на 7 февраля 2025 года число землетрясений магнитудой более 3 достигло 761. Землетрясения усиливаются примерно в 25 км к северо-востоку от острова Санторини. Землетрясения сосредоточены в районе вулкана Коломбо, имеющего подводный кратер. Последнее известное извержение вулкана в регионе произошло в 1950 году. Существует небольшая вероятность того, что продолжающаяся сейсмическая активность в регионе может привести к вулканической активности. В результате возможного извержения могут быть последствия в виде переноса мелкозернистого вулканического пепла из вулкана ветром или цунами, которые могут достичь нашей страны", - говорится в заявлении AFAD.

Управление усилило свои региональные подразделения в провинциях Измир, Айдын и Мугла, куда "были направлены мобильные системы сирен для оповещения местного населения в случае возможного цунами или чрезвычайной ситуации". Также усилена координация между штаб-квартирой AFAD в Анкаре, его региональными отделениями и сейсмологическими станциями, чтобы максимально оперативно уведомить население в случае опасности. Кроме того, заявлено, что "осуществляется обмен научной информацией с университетами и научно-исследовательскими институтами Греции".

Управления AFAD в провинциях Измир, Айдын и Мугла усилены личным составом и техникой подразделений из провинций Анкара, Анталья, Бурса, Диярбакыр, Сивас и Самсун. Все подразделения AFAD в прибрежных регионах у Эгейского моря "приведены в состояние постоянной готовности". Главное управление метеорологии "готовит ежедневные отчеты для анализа распространения и направления движения вулканического газа и пепла в атмосфере в случае возможной вулканической активности" в регионе. С 10 февраля AFAD совместно с экспертами из других ведомств проведет консультации и координационные мероприятия в провинциях на побережье Эгейского моря.

Управление отметило, что на данный момент "ближайшее к берегам Турции землетрясение произошло на расстоянии 140 км". "В 1956 году на активном подводном разломе Аморгос, расположенном к северо-востоку от острова Санторини, произошло землетрясение магнитудой 7,5. В этом же регионе в течение 14 месяцев в 2011-2012 годах наблюдалась сейсмическая активность схожей с нынешней интенсивности, однако тогда она не привела к вулканической активности", - напоминает AFAD.