Цены на фермерские продукты взлетели в США

Птичий грипп распространился с птиц на другие виды домашнего скота в США, что привело к росту цен на продукты в стране, рассказал 9 февраля корреспондент РЕН-ТВ Николай Мастеров, передает Day.Az.

"Птичий грипп вышел за пределы "птичников", теперь он затрагивает новые виды животных. Фермеры теряют деньги, а цены на продукты взлетают", - поделился журналист.

Он добавил, что в большинстве американских магазинов яйца уже не купить. При этом в местах, где они продаются, их отдают не более десятка в одни руки.