https://news.day.az/world/1728934.html У сгоревшей в Париже ратуши обнаружили повышенный уровень свинца - ВИДЕО В воздухе вокруг сгоревшей исторической мэрии 12-го округа Парижа обнаружено превышение уровня свинца, пишет 8 февраля Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Специалисты взяли пробу воздуха в 40 местах вокруг ратуши в ночь на 27 января.
У сгоревшей в Париже ратуши обнаружили повышенный уровень свинца - ВИДЕО
В воздухе вокруг сгоревшей исторической мэрии 12-го округа Парижа обнаружено превышение уровня свинца, пишет 8 февраля Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Специалисты взяли пробу воздуха в 40 местах вокруг ратуши в ночь на 27 января.
"Концентрация свинца, особенно губительного для маленьких детей и беременных женщин, была отмечена вокруг мэрии 12 округа", - подчеркивает газета.
10 февраля правительство Парижа проведет заседание для обсуждения сложившейся проблемы.
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