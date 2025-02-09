У сгоревшей в Париже ратуши обнаружили повышенный уровень свинца

В воздухе вокруг сгоревшей исторической мэрии 12-го округа Парижа обнаружено превышение уровня свинца, пишет 8 февраля Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты взяли пробу воздуха в 40 местах вокруг ратуши в ночь на 27 января.

"Концентрация свинца, особенно губительного для маленьких детей и беременных женщин, была отмечена вокруг мэрии 12 округа", - подчеркивает газета.

10 февраля правительство Парижа проведет заседание для обсуждения сложившейся проблемы.