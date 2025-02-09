Французское оружие пинком из Африки!

Франция столкнулась с очередным провалом в Марокко. Контракт на поставку 36 самоходных артиллерийских установок был отдан не французской компании KNDS, а израильской Elbit Systems, которая предложила свои системы Atmos 2000.

Как передает Day.Az, об этом пишет французское издание La Tribune.

Проблемы начались ещё после первой поставки систем Caesar в 2022 году. Королевские вооружённые силы Марокко (FAR) столкнулись с постоянными неисправностями в технике и неоднократно обращались к французскому производителю. Однако KNDS France затягивала решения этих проблем, что вызвало раздражение у марокканской стороны.

Израильская компания Elbit Systems предложила более надёжный и оперативный вариант, что и стало решающим фактором в заключении нового контракта. Кроме того, марокканцы ожидали от французов коммерческих уступок, которых так и не получили.

Этот провал стал еще одним примером того, как Франция, привыкшая считать себя привилегированным партнером в Северной Африке, теряет влияние в регионе. Пока в Париже рассчитывали на "особые отношения" и игнорировали претензии заказчика, израильтяне просто предложили более надежный и оперативный вариант. В результате французская промышленность вновь осталась не у дел, а Марокко подтвердило, что больше не намерено терпеть снисходительное отношение бывшей колониальной державы.