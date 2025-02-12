Россия освободила задержанного в 2021 году американца

Президент США Дональд Трамп 11 февраля добился освобождения заключенного в России американца Марка Фогеля в рамках сделки с Кремлем, которую вел спецпосланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Виткофф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что Виткофф тайно вел переговоры с Москвой, хотя его присутствие в России стало очевидным, когда он прилетел в российскую столицу на частном самолете.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Вальца, Виткофф по указанию президента США вывез Фогеля из России на своем самолете в рамках обмена.

Вальц добавил, что Виткофф, Трамп и его советники вели переговоры об обмене, которые "служат демонстрацией доброй воли со стороны русских", а также знаком того, что "мы движемся в правильном направлении", чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.