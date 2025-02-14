https://news.day.az/world/1730184.html

Теракт в Пакистане – есть погибшие

По меньшей мере 11 человек погибли и 6 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском штате Белуджистан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, заместитель комиссара Харнейского района сообщил, что бомба была заложена в автомобиль, перевозивший шахтеров.