https://news.day.az/world/1730184.html Теракт в Пакистане – есть погибшие По меньшей мере 11 человек погибли и 6 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском штате Белуджистан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, заместитель комиссара Харнейского района сообщил, что бомба была заложена в автомобиль, перевозивший шахтеров.
Теракт в Пакистане – есть погибшие
По меньшей мере 11 человек погибли и 6 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском штате Белуджистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, заместитель комиссара Харнейского района сообщил, что бомба была заложена в автомобиль, перевозивший шахтеров.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Сообщается, что состояние большинства раненых тяжелое.
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