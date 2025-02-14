Теракт в Пакистане

По меньшей мере 11 человек погибли и 6 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском штате Белуджистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, заместитель комиссара Харнейского района сообщил, что бомба была заложена в автомобиль, перевозивший шахтеров.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Сообщается, что состояние большинства раненых тяжелое.