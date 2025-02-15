В Армении при церкви прогремел взрыв

Взрыв прогремел в приходском доме церкви Святой Богородицы в городе Мартуни (Ашагы Гаранлыг) Гегаркуникской области (Башкенд) Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

В результате инцидента, произошедшего сегодня днем, настоятель храма Акоп Барсегян получил травмы и был доставлен в городской медицинский центр.

Причины взрыва пока не установлены. Взрывной волной выбита входная дверь дома, разбиты окна.

В пресс-службе полиции инцидент еще не комментировали.