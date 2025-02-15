https://news.day.az/world/1730544.html В Армении при церкви прогремел взрыв Взрыв прогремел в приходском доме церкви Святой Богородицы в городе Мартуни (Ашагы Гаранлыг) Гегаркуникской области (Башкенд) Армении. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. В результате инцидента, произошедшего сегодня днем, настоятель храма Акоп Барсегян получил травмы и был доставлен в городской медицинский центр.
В Армении при церкви прогремел взрыв
Взрыв прогремел в приходском доме церкви Святой Богородицы в городе Мартуни (Ашагы Гаранлыг) Гегаркуникской области (Башкенд) Армении.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
В результате инцидента, произошедшего сегодня днем, настоятель храма Акоп Барсегян получил травмы и был доставлен в городской медицинский центр.
Причины взрыва пока не установлены. Взрывной волной выбита входная дверь дома, разбиты окна.
В пресс-службе полиции инцидент еще не комментировали.
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