https://news.day.az/world/1730598.html Разрушительный град обрушился на итальянский город - ВИДЕО В итальянском городе Гальяно-дель-Капо, расположенном в регионе Лечче, прошел сильный град, вызвавший значительные разрушения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные власти оценивают ущерб и оказывают помощь жителям.
Разрушительный град обрушился на итальянский город - ВИДЕО
В итальянском городе Гальяно-дель-Капо, расположенном в регионе Лечче, прошел сильный град, вызвавший значительные разрушения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные власти оценивают ущерб и оказывают помощь жителям.
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