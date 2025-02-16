Разрушительный град обрушился на итальянский город

В итальянском городе Гальяно-дель-Капо, расположенном в регионе Лечче, прошел сильный град, вызвавший значительные разрушения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные власти оценивают ущерб и оказывают помощь жителям.