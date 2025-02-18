Армения осталась без единственного сухопутного маршрута с Россией

Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для грузовиков из-за непогоды, запретили для всех видов транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "г. Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:15 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано более 1,2 тыс. грузовиков.

Ранее сообщалось, что вечером в минувшее воскресенье дорога была закрыта для грузовиков из-за ухудшения погоды на стороне Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.