Большинство американцев считает, что USAID погрязло в коррупции

Порядка 60 процентов жителей США считают, что большая часть иностранной помощи со стороны Соединенных Штатов была потрачена впустую из-за коррупции.

Как сообщает во втонрник Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Public First для газеты Financial Times (FT).

Более половины американских жителей полагают, что большая часть иностранной помощи США никогда не доходит до нуждающихся. FT указывает, что это отражает настроение жителей США, которые поддерживают проводимые проверки в агентстве США по международному развитию (USAID).

По результатам исследования, около 60 процентов респондентов согласны с тем, что средства, выделенные на гуманитарные цели, "тратятся на коррупцию или административные сборы". В то же время американцы в целом положительно относятся к предоставлению помощи нуждающимся, но только если она используется эффективно, говорится в публикации.

Ранее, мы сообщали как USAID покупала СМИ и финансировала радикалов.

Напомним, 13 февраля НПО Азербайджана обратились к Президенту США Дональду Трампу по поводу USAID.