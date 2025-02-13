НПО Азербайджана обратились к Президенту США по поводу USAID

НПО Азербайджана обратились к Президенту США Дональду Трампу по поводу USAID

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемый Президент США господин Дональд Трамп!

Уважаемый глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) господин Илон Маск!

Как флагман НПО Азербайджана Азербайджанский Национальный Форум НПО выражает глубокую благодарность за решимость и сильную волю, проявленные вами в расследовании и разоблачении преступных действий USAID на глобальной арене. К сожалению, за последние годы деньги американских налогоплательщиков стали кормом для коррупции в USAID и использовались для формирования "черной" сети администрации Байдена-Блинкена. В период правления Байдена и Блинкена, который стал утраченным временем в отношениях между Азербайджаном и США, в азербайджанском обществе усилились призывы к изгнанию, прекращению деятельности USAID в стране, а также возросло общественное недовольство ею. Гранты USAID с их оскорбительной сутью для традиционных, национальных и духовных ценностей в Азербайджане нанесли удар по имиджу и стратегическим интересам США в регионе.

Обнародованные факты показывают, что с 1991 года USAID потратила более 410 миллионов долларов США на проекты в связи с Азербайджаном под различными названиями. Новые факты свидетельствуют о том, что Азербайджан также упоминается в различных текущих грантовых проектах США на сумму 17 миллионов долларов. Надеемся, что вы также изучите преступления USAID в отношении Азербайджана, дадите указание провести ревизию выделенных грантов.

Как организация с более 600 участниками-НПО отмечаем, что азербайджанское общество с нетерпением ожидает результатов такого исследования и разоблачения грантовых дельцов и мошенников", - говорится в обращении.