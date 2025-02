В США разоблачают СМИ, замешанные в финансовых махинациях

В буквальном смысле ночующий в Белом доме, богатейший человек современности Илон Маск, запустил самую масштабную в истории США кампанию по сокращению государственных расходов, передает Day.Az.

Департамент эффективности правительства, созданный при администрации Трампа конкретно под Илона Маска, к ужасу американского политического истеблишмента, один за другим вскрывает гнойные нарывы, десятилетиями опоясывавшими государственный аппарат.

Угрожая сокращением государственного аппарата на 25%, Илон Маск и президент Дональд Трамп пошли войной на Агентство США по международному развитию USAID. Созданное еще при президенте Кеннеди агентство многие десятилетия было едва ли не главным инструментом продвижения американских интересов. Через USAID ежегодно переводились миллиарды долларов лояльным США странам с целью не дать им попасть под орбиту СССР. Ведь, как известно, Москва тогда щедро одаривала деньгами страны, которые выбрали путь построения социализма.

Казалось бы, после завершения Холодной войны, развала СССР и становления однополярного мира, необходимость в существовании такого агентства отпала. Но оно не только не было расформировано, но и со временем обзавелось крупнейшим в истории бюджетом в 50 миллиардов. На что же тратились последние три десятилетия деньги американских налогоплательщиков? Это главный вопрос, ответ на который пытаются найти Маск и Трамп. Вдумайтесь, только за последние девять лет по линии USAID было потрачено свыше 335 миллиардов долларов.

При прежних хозяевах Белого дома деятельность USAID разрослась до невиданных масштабов - свыше ста представительств по всему миру со штатом в 10 тысяч сотрудников. Но нынешний хозяин Овального кабинета, ничуть не церемонясь, обвинил USAID в невиданной по масштабам коррупции. Более жесткие обвинения прозвучали из уст Маска, который назвал агентство преступной организацией, которое вмешивалось в процесс выборов по всему миру.

Несмотря на гигантские средства американских налогоплательщиков, которые тратились по всему миру, никакого контроля над деятельностью агентства не осуществлялось. Почивший USAID, как покойная британская королева - всегда находился вне подозрений. И как показало время - зря.

Иначе как объяснить тот факт, что агентство тратило средства американцев на покупку 10 тысяч порций еды для боевиков "Аль-Каиды", оперу, мюзикл и комиксы про трансгендеров в Колумбии, Перу и Ирландии. Увидев лишь вершину айсберга под названием USAID Трамп и Маск ужаснулись. Ведь как объяснить рядовому техасцу или жителю Висконсина, что его налоги тратятся на смену пола людей в Гватемале, а также обучение в колледже Анвара аль-Авлаки будущего лидера Аль-Каиды - организации, которая навсегда вписала черными буквами в американский календарь дату 11 сентября? Любой из перечисленных фактов мог бы перерасти в грандиозный политический скандал, который бы привел к немедленной отставке любого из предшественников Трампа.

Cколько громких расследований упустили хваленные американские СМИ, сколько пулитцеровских премий лишились талантливые американские журналисты? Почему же обо всем этом не писали американские издания, которые в погоне за аудиторией, готовы на любую сенсацию, даже сфабрикованную?

Ответ на этот вопрос снова дает команда Маска, которая нанесла сокрушительный удар по главной американской иллюзии - свободе слова и плюрализму мнений. И ответ этот прост до банальности - USAID просто купила молчание всех ведущих американских изданий? Но разве такое возможно? Оказывается, возможно, если ваш бюджет сопоставим с бюджетом средней европейской страны.

USAID прямо или косвенно финансировала крупнейшие американские медиа. Так по 8 миллионов в год тратилось на подписку влиятельнейшего издания Politico. Стало бы после этого издание писать о чем-либо, чтобы хоть как-то могло скомпрометировать USAID? Та же история с The New York Times, которая получала свыше трех миллионов долларов, Associated Press с донатом в космические 17 миллионов долларов, Reuters - 9 миллионов долларов, ВВС - 2,6 миллионов фунтов. Установлено, что из рук чиновников USAID кормились свыше 6 тысяч журналистов, работавших в 700 медиа структурах по всему миру.

Еще один шокирующий факт - 90 процентов всех медиаструктур Украины получали финансирование непосредственно от USAID. И здесь речь идет только о СМИ, различные украинские госструктуры и НПО получили от этой организации свыше 6 миллиардов долларов.

Своего пика деятельности USAID достигла при предыдущей администрации Байдена. Под видом поддержки медиа и свободы слова, агентство создавало в разных странах инструменты шантажа и давления правительств, которые проводят политику, ориентированную не на Вашингтон, а на собственные национальные интересы. Коррумпированное трио Байдена, бывшего госсекретаря Блинкена и бывшего директора USAID Саманты Пауэр в этом очень преуспело.

Щупальца откормленного ими левиафана разрослись по всему миру, добравшись и до Южного Кавказа. Под видом гуманитарной деятельности USAID долгие годы пыталось наладить сотрудничество со СМИ в Азербайджане. Заманивая щедрыми грантами, USAID пыталось установить контроль над азербайджанскими СМИ, такими как агентство Turan. Но потерпев неудачу, была предпринята попытка создать в Азербайджане собственные подконтрольные СМИ. Мы видели это на примере таких медиаструктур как Meydan TV, Abzaz, Toplum TV и др. Все подконтрольные в стране медиаструктуры американцами объявлялись как единственные независимые, а когда государство начало предпринимать превентивные меры против информационного десанта, то тут же столкнулось с обвинениями в подавлении "независимых" СМИ и свободы слова. Особой оригинальностью в USAID не отличались, применяя один и тот же сценарий в различных странах.

Сложно отыскать на карте вторую страну, которая столкнулась бы с такими же остервенелыми нападками, как Азербайджан. Баку неоднократно заявлял об организации целенаправленной кампании по очернению страны, а также обвинял западные СМИ в ангажированности и лицемерии.

Во время восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности западные СМИ, действуя по единой указке, направили против Баку весь свой информационный арсенал. Сколько попыток легитимизировать сепаратистский режим в Карабахе, сколько грязных статей и обвинений в адрес Азербайджана и его руководства вышло в подконтрольных USAID СМИ? Баку обвиняли в этнических чистках, называли Азербайджан диктатурой, приводя в пример "демократичную" Армению. Азербайджан даже обвиняли в нарушении санкционного режима и реэкспорте российского газа, при этом старательно умалчивая многократный рост товарооборота между Россией и Арменией. Подручные СМИ Саманты Пауэр обьявили сфабрикованными практически все выборы в Азербайджане, попутно политизируя любую даже мелкую социальную проблему. Азербайджан постоянно находился под необоснованной критикой западных медиа, и критика усиливалась по мере проведения в стране крупных международных мероприятий - Евровидения, Формулы-1, СОР29 и др.

На деньги американских налогоплательщиков в Азербайджане также финансировались различные представители ЛГБТ, псевдопацифисты и прочие маргиналы, которые должны были взорвать общественную стабильность в стране. Про личную дружбу и коррумпированные связи Саманты Пауэр и томящегося в бакинских застенках Рубена Варданяна и вовсе можно написать целую книгу.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что мир вступил в новый этап развития. Дуэт Трампа и Маска взялся за реформы, которые положат конец сохранившимся иллюзиям. Пора уже понять, что описанного Фукуямой в "Конце истории" миропорядка иллюзий не было и не будет. Трамп и Маск срывают розовые очки у последних наивных либералов. Демократия, права человека, свобода слова и прочие ценности, которые пропагандировал Запад - миф. А реальность - интересы держав, для обеспечения которых они не остановятся ни перед чем.