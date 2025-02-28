Десять человек пострадали после того, как автомобиль влетел в пешеходов на остановке в Израиле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что 24-летний мужчина сбил пешеходов на автобусной остановке и попытался скрыться, в том числе врезавшись в полицейскую машину, но в итоге был нейтрализован полицейским.

Представляем вашему вниманию данное видео: