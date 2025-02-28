https://news.day.az/world/1733478.html Автомобиль влетел в пешеходов на остановке в Израиле - ВИДЕО Десять человек пострадали после того, как автомобиль влетел в пешеходов на остановке в Израиле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что 24-летний мужчина сбил пешеходов на автобусной остановке и попытался скрыться, в том числе врезавшись в полицейскую машину, но в итоге был нейтрализован полицейским.
Автомобиль влетел в пешеходов на остановке в Израиле - ВИДЕО
Десять человек пострадали после того, как автомобиль влетел в пешеходов на остановке в Израиле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что 24-летний мужчина сбил пешеходов на автобусной остановке и попытался скрыться, в том числе врезавшись в полицейскую машину, но в итоге был нейтрализован полицейским.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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