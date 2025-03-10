В США потерпел крушение самолет

Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. .

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS.

Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы.

По данным местного телеканала WGAL, есть пострадавшие, однако в каком состоянии они находятся - пока неизвестно.