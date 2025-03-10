https://news.day.az/world/1735708.html В США потерпел крушение самолет Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. . Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS. Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы.
В США потерпел крушение самолет
Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. .
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS.
Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы.
По данным местного телеканала WGAL, есть пострадавшие, однако в каком состоянии они находятся - пока неизвестно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре