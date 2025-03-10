https://news.day.az/world/1735811.html Назначен новый премьер Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство БелТА.
Назначен новый премьер Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство БелТА.
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