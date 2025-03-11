https://news.day.az/world/1736269.html Сильнейшие снегопады в Казахстане - ВИДЕО Сильнейшие снегопады накрыли Абайскую область Казахстана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию эти кадры:
Сильнейшие снегопады в Казахстане - ВИДЕО
Сильнейшие снегопады накрыли Абайскую область Казахстана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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