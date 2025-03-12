Трамп передумал повышать до 50% пошлины эти пошлины

Президент США Дональд Трамп отказался от решения повысить с 12 марта пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Белого дома Куш Десай.

"После того как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия для введения колоссальных 50-процентных тарифов против Канады, глава [канадской провинции] Онтарио Даг Форд в беседе с министром [торговли США Говардом] Латником сообщил, что он отказывается от введения 25-процентных тарифов на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты. Президент Трамп в очередной раз использовал рычаги американской экономики, которая является лучшей и крупнейшей в мире, чтобы добиться победы для американского народа. В соответствии с его предыдущими распоряжениями, 25-процентные тарифы на сталь и алюминий без каких-либо исключений и послаблений вступят в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь, 12 марта", - отметил Десай.

11 марта Форд заявил, что после разговора с Латником принял решение приостановить действие тарифа в размере 25% на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту, о введении которого он объявил 10 марта. Ранее 11 марта Трамп заявил, что США с 12 марта повысят пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до 50% из-за решения властей Онтарио.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).