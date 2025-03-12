В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, на сегодняшнем брифинге Песков отметил, что если возникнет такая необходимость, телефонный разговор между Путиным и Трампом можно будет организовать в короткие сроки.

"Существующие каналы связи с американской стороной позволяют это сделать оперативно", - добавил он.

Отвечая на вопрос о предложении по 30-дневному прекращению огня в Украине, Песков сказал: "Вы немного опережаете события. Мы пока не готовы к этому шагу. Вчера, общаясь с прессой, госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что передадут нам подробную информацию о содержании недавнего разговора в Джидде. Нам нужно сначала получить эту информацию", - подчеркнул он.

Также Песков прокомментировал возможное сотрудничество России и США в сфере добычи редкоземельных металлов, отметив, что на данный момент такие переговоры не ведутся.