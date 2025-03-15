https://news.day.az/world/1737300.html США ужесточат правила въезда для граждан десятков стран Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая РФ и Белоруссию. Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT). США внесли граждан этих двух стран в категорию, которая предполагает ограничение на посещение страны. При этом границы для россиян и белорусов полностью не закрываются.
США ужесточат правила въезда для граждан десятков стран
Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая РФ и Белоруссию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT).
США внесли граждан этих двух стран в категорию, которая предполагает ограничение на посещение страны. При этом границы для россиян и белорусов полностью не закрываются. Визы смогут получить состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом, а туристы и мигранты скорее всего столкнутся с отказом, говорится в материале.
Источники NYT рассказали, что список стран составили в Госдепе несколько недель назад и в него уже могли быть внесены изменения.
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