В Сомали взорван кортеж президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Somali Guardian.

Взрыв произошел возле дворца президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Могадишо, когда его кортеж выезжал из здания. Глава государства не пострадал.

Как отмечается, взрыв произошел на перекрестке Эль-Гаабта около президентского дворца, в результате атаки есть жертвы, силы безопасности оцепили место происшествия. Ответственность за нападение взяли боевики из группировки "Аш-Шабаб".

Президент продолжил поездку в регион Средняя Шабелле для встречи с военными, проводящими операции против боевиков "Аш-Шабаб".