https://news.day.az/world/1738289.html В Сомали взорван кортеж президента - ВИДЕО В Сомали взорван кортеж президента. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Somali Guardian. Взрыв произошел возле дворца президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Могадишо, когда его кортеж выезжал из здания. Глава государства не пострадал.
В Сомали взорван кортеж президента - ВИДЕО
В Сомали взорван кортеж президента.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Somali Guardian.
Взрыв произошел возле дворца президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Могадишо, когда его кортеж выезжал из здания. Глава государства не пострадал.
Как отмечается, взрыв произошел на перекрестке Эль-Гаабта около президентского дворца, в результате атаки есть жертвы, силы безопасности оцепили место происшествия. Ответственность за нападение взяли боевики из группировки "Аш-Шабаб".
Президент продолжил поездку в регион Средняя Шабелле для встречи с военными, проводящими операции против боевиков "Аш-Шабаб".
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