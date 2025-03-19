Трамп дал оценку разговору с Путиным

Разговор с президентом России Владимиром Путиным был "очень хорошим и продуктивным".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом написал в Truth Social президент США Дональд Трамп после окончания разговора с российским коллегой.

Во время разговора "обсуждались многие элементы мирного договора", и сейчас, по словам Трампа, "этот процесс запущен в полную силу и мы надеемся, что ради человечества мы доведем дело до конца!" В частности, лидеры стран договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время украинского конфликта, сообщил Трамп.

По словам Трампа, стороны понимают, что собираются достичь "полного прекращения огня" и "положить конец конфликту" между Россией и Украиной.