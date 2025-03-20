На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Китай нацелен на увеличение военной мощи и укрепления позиций на мировой арене.

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Над горизонтом Восточной Азии поднимается красное солнце - древний символ китайской цивилизации. Но этот восход сегодня тревожит мир не светом нового дня, а холодным отблеском стали и грозным гулом военной мощи, что медленно, но неотвратимо нарастает в Поднебесной. Китай, словно исполин, восстающий из веков забвения и унижений, стремительно укрепляет свои позиции на геополитической карте. Рост военных расходов стал частью этой новой реальности, символом того, что Пекин готов не просто стоять на страже своих границ, но и отстаивать право на собственное место в мировом порядке.

Объявление о повышении оборонного бюджета на 2025 год до 249 миллиардов долларов прозвучало, словно гул далекого грома, предвещающего бурю. Западные аналитики заговорили о новой угрозе, а политики поспешили предостеречь своих союзников. И всё же эта новость вызвала не только страх, но и непонимание. Ведь в самом Китае этот шаг не стал предметом полемики или тревоги - напротив, значительная часть общества встретила его с одобрением. Китайцы уверены: сильная армия - залог того, что трагическая история их страны не повторится вновь.

Чтобы понять этот феномен, стоит заглянуть вглубь истории. Китай помнит унижения и страдания, когда его земли топтали чужеземные солдаты, а сами китайцы были вынуждены склоняться перед иностранными захватчиками. Сначала опиумные войны, затем вмешательство западных держав и разрушительный удар японской агрессии в ХХ веке оставили в китайском сознании болезненный след. Эта память породила стойкое убеждение: слабость - смертельный грех в международной политике. Идея "если ты слаб - тебя побьют" превратилась в своеобразный моральный императив для китайской нации.

Теперь же Китай стоит на пороге новой эпохи - эпохи, когда его экономическое могущество требует соответствующей защиты. Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, приграничные споры с Индией - всё это вспыхивающие очаги напряженности, которые Пекин воспринимает как угрозу своему суверенитету. Для китайцев оборонный бюджет - это не просто цифра в правительственном отчете, а символ стойкости и решимости не позволить истории повториться.

При этом китайская стратегия наращивания военных расходов отличается удивительной умеренностью. Пекин не бросает вызов миру агрессивной экспансией или милитаристскими демонстрациями силы. Его политика - это холодный расчет, выверенная шахматная партия, в которой каждая фигура передвигается по доске неспешно, но уверенно. Китай не стремится к гонке вооружений, а шаг за шагом модернизирует свои силы, наращивая мощь ровно настолько, чтобы отразить любую угрозу.

Тем не менее, рост военных расходов Китая вызывает растущее беспокойство за рубежом. В Вашингтоне говорят о "китайской угрозе", в Токио усиленно строят новые базы, а в Нью-Дели тревожно смотрят на укрепляющиеся китайские гарнизоны на спорных участках границы. В этом напряженном хоре китайский голос звучит иначе: Пекин настаивает, что наращивание военной мощи служит исключительно целям обороны и сохранения стабильности.

Этот контраст между восприятием Китая на Западе и внутри самой страны говорит о куда более сложной реальности. Рост военных расходов Китая - не просто вопрос цифр и стратегий, а явление, уходящее корнями в историческую память, чувство национального достоинства и стремление к стабильности. Китайцы поддерживают усиление армии не из желания завоеваний, а из страха перед прошлым, которое они не намерены пережить вновь.

Мир наблюдает за Поднебесной с настороженностью. Но Пекин, как искусный игрок в го, выстраивает свои позиции сдержанно и расчетливо. И в этом равномерном наращивании силы прослеживается одна ключевая мысль: Китай не стремится начинать войны - он лишь готовится к тому, чтобы их предотвратить.

​Рост военных расходов Китая в последние годы привлекает пристальное внимание международного сообщества. В 2025 году Китай планирует увеличить свой оборонный бюджет на 7,2%, доведя его до 1,784665 триллиона юаней (около 249 миллиардов долларов США) . Это продолжает тенденцию устойчивого роста военных расходов страны, наблюдаемую на протяжении последних десятилетий.​

Историческая динамика военных расходов

С начала 2000-х годов оборонный бюджет Китая демонстрирует стабильный рост. В 2000 году военные расходы составляли около 14,6 миллиарда долларов США. К 2010 году этот показатель увеличился до 76,5 миллиарда долларов, а в 2020 году достиг 178 миллиардов долларов . Таким образом, за два десятилетия военные расходы Китая выросли более чем в 12 раз.​

В период с 2011 по 2024 годы военные расходы Китая увеличились на 76% . В 2023 году оборонный бюджет составил 1,55 триллиона юаней (около 224 миллиардов долларов США), что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим годом . В 2024 году бюджет был увеличен до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов США), что также представляет собой рост на 7,2% .​

Несмотря на значительный рост, доля военных расходов Китая в ВВП остается относительно стабильной. В 2023 году эта доля составляла около 1,7% . Для сравнения, военные расходы США в 2023 году составили 916 миллиардов долларов, что соответствует 3,5% их ВВП.

Структура военных расходов

Увеличение оборонного бюджета Китая направлено на модернизацию и расширение возможностей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Основные направления инвестиций включают:​

Разработка и приобретение высокотехнологичного вооружения: Китай активно инвестирует в создание современных систем вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и системы кибербезопасности.​

Модернизация военно-морского флота: Строительство авианосцев, эсминцев и подводных лодок с ядерными энергетическими установками направлено на укрепление позиций Китая в мировом океане.​

Развитие космических программ: Китай уделяет особое внимание развитию военных космических технологий, включая спутниковые системы связи и наблюдения.​

Рост военных расходов Китая вызывает обеспокоенность у ряда стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соседние государства, такие как Япония и Индия, воспринимают усиление военного потенциала Китая как потенциальную угрозу и соответственно корректируют свои оборонные стратегии. США также внимательно следят за развитием китайских вооруженных сил, учитывая их возможное влияние на глобальный баланс сил.​

Внутри Китая увеличение оборонного бюджета поддерживается как необходимая мера для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета. Исторический опыт, включая периоды иностранной оккупации и унижения, формирует общественное мнение в пользу сильной и современной армии. Кроме того, развитие военной промышленности способствует экономическому росту и технологическому прогрессу страны.

Следует обратить внимание на контраст в восприятии подобных трат внутри Китая и за его пределами. В то время как западные страны, особенно США, видят в этом угрозу стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сами китайцы рассматривают увеличение оборонных расходов как необходимый шаг для защиты национальных интересов и предотвращения потенциальных угроз. Это различие в оценке военных затрат обусловлено как различиями в историческом опыте, так и в социокультурных особенностях Китая и Запада.

Историческая память играет ключевую роль в формировании взглядов китайцев на оборонную политику. Китайская нация несет на себе отпечаток многочисленных унижений, которые она претерпела на протяжении последних двух столетий. С момента начала опиумных войн XIX века Китай неоднократно подвергался внешним вмешательствам и агрессии. Вторжение армий альянса восьми держав в 1900 году, японская оккупация в первой половине XX века и многочисленные территориальные потери оставили глубокий след в сознании китайцев. Эти трагические страницы истории породили распространенное убеждение: "Если ты слабый - тебя побьют". Это восприятие укрепилось на фоне стремительного экономического роста Китая в последние десятилетия, породив уверенность в необходимости поддержания мощной армии как гаранта безопасности.

Параллельно с этим Китай обладает уникальной социокультурной структурой, основанной на идее коллективизма и единства нации. В китайской философии концепция нации часто ассоциируется с образом большой семьи, где государство выполняет роль главы, а военные - защитников семьи. Этот коллективистский подход резко контрастирует с индивидуалистическими ценностями западных стран, где недовольство высокими военными расходами связано с восприятием подобных затрат как обременительных для гражданского общества.

Интересно отметить, что в Китае роль "ястребов", призывающих к наращиванию военной мощи, часто выполняют именно рядовые граждане, а не представители армии или государственных структур. Это явление подчеркивает глубокую озабоченность населения вопросами безопасности и территориальной целостности. В то время как в США гражданское общество нередко протестует против высоких военных расходов, китайцы, наоборот, полагают, что оборонный бюджет страны недостаточно высок для обеспечения защиты от внешних угроз.

Разрыв между военными расходами США и Китая демонстрирует не только количественное отличие в финансировании вооруженных сил, но и принципиальные различия в подходах к обеспечению национальной безопасности, стратегическим целям и восприятию угроз. Несмотря на устойчивый рост китайского оборонного бюджета, он по-прежнему значительно уступает американскому по абсолютным значениям и структурной направленности. Этот фактор во многом формирует общественные настроения как в Китае, так и за его пределами.

Фактическое сравнение военных расходов США и Китая

Оборонный бюджет США в 2024 году составил 842 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает китайские военные расходы, которые запланированы на уровне 249 миллиардов долларов. Эта разница на первый взгляд может выглядеть колоссальной, но важно учитывать различия в стратегическом положении, союзнических обязательствах и масштабе военного присутствия обеих стран.

США тратят значительные средства на поддержание военной инфраструктуры по всему миру. У них развернуто более 750 военных баз в различных регионах планеты, включая Европу, Ближний Восток, Восточную Азию и Южную Америку. Этот глобальный охват требует громадных ресурсов на логистику, персонал и техническое обслуживание.

Китай, напротив, сосредоточен на укреплении своих позиций преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в меньшей степени за его пределами. Хотя Пекин активно развивает сеть портов и торговых маршрутов в рамках стратегии "Один пояс - один путь", его военное присутствие за границей остается ограниченным.

Соотношение расходов и ВВП

Несмотря на впечатляющий рост китайского военного бюджета, доля военных расходов КНР в ВВП остается на относительно низком уровне - около 1,5%. Для сравнения, США тратят на оборону порядка 3,5% своего ВВП. Это свидетельствует о том, что в пропорциональном выражении китайские военные расходы гораздо более сдержанны по отношению к экономическим возможностям страны.

Эти данные опровергают популярный в западных СМИ нарратив о стремительном милитаризме Китая и подчеркивают, что Пекин придерживается осторожной стратегии наращивания оборонного потенциала.

Причины роста военных расходов Китая

Рост китайских военных расходов выглядит оправданным на фоне сложной геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди факторов, способствующих наращиванию военного бюджета, можно выделить:

Тайваньский кризис. Тайваньский пролив остается одной из наиболее напряженных точек в регионе. С ростом американского военного присутствия в этой зоне Пекин усиливает подготовку вооруженных сил для возможного сценария эскалации конфликта. Южно-Китайское море. Претензии Китая на стратегически важные архипелаги (Парасельские и Спратли) сталкиваются с протестами Вьетнама, Филиппин, Малайзии и других стран региона. Пекин активно укрепляет там военные позиции, строя аэродромы, радарные системы и размещая гарнизоны. Граница с Индией. Пограничный конфликт в районе Ладакха в 2020 году показал необходимость постоянного укрепления войск на западных рубежах Китая. Программа модернизации НОАК. Китай стремится превратить свою армию в современную боеспособную структуру с высокотехнологичным вооружением. В этом контексте большое внимание уделяется развитию ВВС, флота и ракетных войск.

Китайская стратегия роста военных расходов

Несмотря на растущий военный бюджет, Китай придерживается политики умеренного и планомерного наращивания оборонного потенциала. С 2014 года ежегодный прирост военных расходов стабильно держится на уровне 6-8%. Это свидетельствует о том, что Пекин избегает резких скачков, предпочитая долгосрочную стратегию усиления армии.

Ключевые направления расходов включают:

Повышение уровня подготовки кадров и улучшение условий службы для военнослужащих.

Разработку современных систем вооружения, включая беспилотные технологии, гиперзвуковые ракеты и системы противоракетной обороны.

Укрепление военно-морского флота, что особенно заметно на фоне строительства третьего китайского авианосца "Фуцзянь" с катапультной системой, аналогичной американским аналогам.

Активизацию военных учений, в том числе в сложных климатических условиях и на удаленных базах.

Важно отметить, что Пекин в последние годы прилагает значительные усилия для обеспечения прозрачности своих военных расходов. В частности, в "Белой книге" по обороне подчеркивается, что военное развитие Китая ориентировано на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Реакция международного сообщества

Несмотря на умеренные темпы роста военных расходов и акцент Пекина на оборонительные цели, США и их союзники часто интерпретируют эти шаги как часть агрессивной стратегии. Так называемая "китайская угроза" активно продвигается в западных медиа, особенно в контексте территориальных споров в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Япония объявила о крупнейшем за последние десятилетия увеличении своего оборонного бюджета, выделив на эти цели более 50 миллиардов долларов в 2024 году.

Индия активно модернизирует свои вооруженные силы, наращивая присутствие на границе с Китаем.

США и страны НАТО усиливают свое присутствие в Тихоокеанском регионе, демонстрируя приверженность политике сдерживания Китая.

... Таким образом, разрыв между военными расходами США и Китая демонстрирует принципиальные различия в подходах этих стран к обеспечению безопасности. Китайская стратегия роста оборонного бюджета выглядит более сдержанной и рациональной, отражая как необходимость защиты национальных интересов, так и стремление избежать гонки вооружений. В то же время международная напряженность и активная антикитайская риторика со стороны Запада продолжают подогревать общественные настроения, формируя у китайцев убежденность в необходимости дальнейшего укрепления вооруженных сил.

Принимая во внимание долгосрочную политику Китая, можно ожидать, что в ближайшие годы рост военных расходов сохранит стабильный темп. Однако эта тенденция будет сопровождаться нарастанием геополитической напряженности, особенно в стратегически важных регионах - Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и приграничных районах.

История Китая похожа на тяжелую медную статую, покрытую патиной времени. Удары ветров истории оставили на ней следы бурь и гроз, осадков и зноя. Но в самой сердцевине этой статуи - в её бронзовом каркасе - сохранилось нечто непоколебимое: желание выстоять, сохраниться и укрепиться. Рост военных расходов Китая - не просто бюрократическое решение, продиктованное цифрами на бумаге. Это звено в цепи борьбы за безопасность, частью которой Пекин считает не только свою территорию, но и память о пройденных испытаниях.

Поднебесная видит в своих войсках не просто армию - она воспринимает их как древний дракон, который должен обвить своими стальными кольцами границы страны и не позволить повториться тем унижениям, которые Китай терпел на протяжении двух столетий. Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, пограничные районы с Индией - каждый из этих очагов напряженности воспринимается китайским обществом не как абстрактный конфликт, а как потенциальная трещина в этом стальном щите.

И все же Китай не рвет когтями к чужим границам, не стремится обрушить свой гнев на мир. Его стратегия напоминает взвешенный танец на канате - осторожные шаги, обдуманные движения, концентрация на каждой детали. Каждый доллар, вложенный в армию, словно капля расплавленного металла, укрепляет броню китайской обороны. Эта броня должна быть прочной, но не агрессивной; гибкой, но не угрожающей. Пекин понимает, что миропорядок - хрупкий фарфоровый сосуд, и любые резкие движения могут его разбить.

Для одних Китай - грозный гигант с растущей военной мощью, готовый бросить вызов мировому господству США. Для других - держава, чья армия - не более чем щит, за которым скрывается страна с непростой историей, болезненной памятью и боязнью повторения прошлых ошибок.

Но что бы ни думали политики в Вашингтоне, Токио или Нью-Дели, в Пекине продолжают наращивать мощь с холодной решимостью мастера каллиграфии, что выводит иероглифы уверенными, выверенными штрихами. Ведь в этих линиях скрывается не только политика, но и философия нации, которая знает: кто потеряет бдительность - неизбежно потеряет мир.

И, возможно, в этой осторожной, но неуклонной стратегии есть главный урок, который Поднебесная пытается донести миру: сила - не в том, чтобы обрушить кулак на стол. Сила - в том, чтобы этот кулак был настолько крепким, что его не пришлось использовать.