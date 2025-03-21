Трамп подписал указ об упразднении министерства образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько мгновений я подпишу указ о начале ликвидации министерства образования раз и навсегда", - сказал он перед подписанием документа.

"Спустя 45 лет [с момента создания министерства образования] Соединенные Штаты тратят на образование больше денег, чем любая другая страна, и тратят больше денег на одного ученика, чем любая другая страна, - отметил хозяин Белого дома. - Тем не менее мы находимся в самом низу списка с точки зрения успеха".

Учрежденное Конгрессом США в 1979 году Минобразования контролирует финансирование из федерального бюджета государственных школ, занимается вопросами предоставления кредитов на обучение и реализует программы помощи малообеспеченным студентам вузов, а также следит за соблюдением законов, призванных предотвратить расовую или половую дискриминацию в школах. Трамп и республиканцы обвиняли ведомство в "пропаганде среди молодежи неуместных материалов расового, сексуального и политического характера". Однако обязанность управления американскими школами и формирования учебных программ лежит непосредственно на властях штатов и органах местного самоуправления, от которых и поступает большая часть финансирования образовательных учреждений.