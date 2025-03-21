Колкая улыбка Пленковича Макрону

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подошел к президенту Франции Эммануэлю Макрону на заседании Европейского совета и улыбнулся ему в лицо после победы сборной Хорватии над Францией, сообщает Day.Az.

Напоминаем, что в рамках матчей плей-офф и 1/4 финала Лиги наций УЕФА Хорватия принимала Францию на своем стадионе, одержав уверенную победу 2:0.