https://news.day.az/world/1738941.html Колкая улыбка Пленковича Макрону - ВИДЕО Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подошел к президенту Франции Эммануэлю Макрону на заседании Европейского совета и улыбнулся ему в лицо после победы сборной Хорватии над Францией, сообщает Day.Az.
Колкая улыбка Пленковича Макрону - ВИДЕО
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подошел к президенту Франции Эммануэлю Макрону на заседании Европейского совета и улыбнулся ему в лицо после победы сборной Хорватии над Францией, сообщает Day.Az.
Напоминаем, что в рамках матчей плей-офф и 1/4 финала Лиги наций УЕФА Хорватия принимала Францию на своем стадионе, одержав уверенную победу 2:0.
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